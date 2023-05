Muore a 43 anni il meccanico Sbardellati: "Che dolore"

Tolentino in lacrime per Daniele Sbardellati, che se n’è andato ieri alle 12.30 a soli 43 anni, all’ospedale di Macerata. Pieno di amici e di vita, appassionato di moto e motori, aveva affrontato anche la malattia con dignità e amore verso gli altri. Lascia la compagna Maura, i genitori Enzo e Marisa, il fratello Simone e i nipoti (era anche uno zio divertente).

Stimato meccanico, lavorava in un’officina (da Piccinini, al Caccamo di Serrapetrona); tanti anni fa era socio di Auto 90. L’ultimo saluto a Daniele si svolgerà domani pomeriggio alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo, muovendo dalla casa funeraria Rossetti in via La Malfa. Tantissimi i messaggi di affetto per il 43enne e di vicinanza alla sua famiglia.

"Faremo tutto ciò in sua memoria, ci teneva tanto a stare con gli amici. Sarà dura ma è quello che vorrebbe", scrive un amico del Bar Smeraldo, dove Daniele usciva e aveva la sua storica comitiva. "Mi dispiace tanto, eri l’anima delle nostre serate allo Smeraldo – aggiunge un altro suo amico nel segno della bontà che esprimeva –. Ti ricorderemo sempre con grande affetto; sono sicuro che, ovunque tu sia, sentirai lo stesso le nostre note e le mie rullate". "Un giorno ci ritroveremo...e allora ci faremo una bevuta! Puoi scommetterci", è un’altra dedica. "Buon viaggio Daniele sarai un bravo meccanico anche lassù", gli dedica una concittadina.

La comunità non riesce ancora a crederci e si stringe ai familiari e agli amici di Daniele, che ha lasciato un segno in chiunque lo abbia incontrato col suo sorriso.

