Muore a 47anni, addio a Roberta

Ieri Camerino ha salutato per l’ultima volta la giovane mamma Roberta Giacchetti (nella foto). Le esequie si sono svolte nella Basilica di San Venanzio. Un evento, la sua scomparsa, che ha profondamente scosso la comunità cittadina. Giacchetti aveva solo 47 anni ed era mamma di due figli. Chi la conosceva la descrive come una persona sempre positiva e solare nonostante la vita non le avesse risparmiato la sofferenza e il dolore. Anche al termine dei funerali, i parenti hanno letto una lettera di addio, sottolinenando la sua solarità e la sua volontà di guardare sempre con ottimismo al futuro. Inoltre, è stato ricordato il profondissimo amore che la legava ai suoi figli. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di dolore che sono stati lasciati anche sui social network da chi la conosceva. Giacchetti lascia il padre Venanzo, la mamma Gina oltre ai figli e a tutti i parenti. In passato questa famiglia aveva già pianto la scomparsa del fratello di Roberta, Massimo Giacchetti.