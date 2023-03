Muore a 53 anni il maestro Simone Montecchia

di Gaia Gennaretti

San Severino piange la scomparsa del maestro Simone Montecchia. La notizia dell’improvvisa dipartita – a colpirlo un infarto, ndr – ha destato profondo dolore nella comunità settempedana. Montecchia aveva 53 anni ed era stato direttore del coro Tourdion Ensemble del Corpo filarmonico bandistico Città di San Severino. Il sindaco, Rosa Piermattei, insieme al vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, e a nome dell’amministrazione, ha voluto esprimere tutto il proprio cordoglio alla famiglia di Simone e unirsi al dolore di chi lo conosceva. Ad inizio di marzo il maestro aveva lasciato la direzione del Coro pur rimanendo legato ad esso di cui era veramente parte integrante. Un messaggio arriva anche dal Vox Poetica Ensemble di Fermo: "Montecchia era amico e nostro cantore fin dai tempi lontanissimi degli anni ’90 e fino ad alcuni anni fa nel Vox Poetica Ensemble. Persona fantastica con la quale abbiamo condiviso momenti di musica, amicizia e divertimento puro. Caro Simone mancherai a tutte le persone che ti hanno conosciuto e voluto bene". Un’altra conoscente ha invece scritto: "Maestro, hai deciso di farci una delle tue sorprese ma questa è fin troppo dolorosa e ci lascia senza fiato. Come uno schiaffo che arriva inaspettato. Il mio grande ringraziamento per i tuoi anni alla direzione del Coro Tourdion ma soprattutto per la tua freschezza di pensiero, creatività e coraggio. Che il cielo sia il luogo delle nuove armonie e stai sicuro che qui resti dentro ai nostri cuori, con grande affetto". Dal 2010 la formazione che dirigeva aveva portato la musica vocale in città: il Tourdion Ensemble è infatti nato dalla scuola di orientamento musicale del Corpo filarmonico che, con il patrocinio del Comune, ha deciso negli scorsi anni di dare vita alla classe di canto corale. Sotto la guida di Montecchia il coro aveva iniziato a prendere forma esibendosi nei vari eventi della città. Tra il 2019 ed il 2020 il gruppo vocale, sempre diretto dal maestro Simone Montecchia, ha collaborato a una serie di eventi musicali con il coro della Bura di Tolentino. In occasione della patrona della musica, Santa Cecilia, il coro negli ultimi anni si è esibito insieme alla banda cittadina anche in un mini concerto dedicato agli anziani ospiti della Casa di riposo "Lazzarelli". I funerali saranno oggi a Montecosaro, dove viveva, alle 10 nella chiesa della Santissima Annunziata.