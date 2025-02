Muore a 58 anni Antonello Petrini. Punto di riferimento per il calcio

Se n’è andato domenica sera, a soli 58 anni, all’ospedale di Ancona dove era ricoverato, Antonello Petrini, residente a Recanati nel quartiere di Villa Teresa, figura di spicco nel panorama sportivo cittadino. La sua vita, infatti, è stata dedicata al calcio, prima come giocatore e poi come dirigente in diverse realtà locali, fino al ruolo di direttore sportivo dell’Atletico Recanati. Petrini era noto non solo per la sua passione per lo sport, ma anche per la sua disponibilità e il carattere solare. Aveva lavorato a lungo per la famiglia Guzzini, mentre negli ultimi anni era stato responsabile magazziniere alla O.M. Pelati: un punto di riferimento per Giovanni e soprattutto per Sebastiano Pelati. La sua scomparsa ha lasciato sgomenti amici e conoscenti, che fino all’ultimo lo hanno sostenuto nella sua lunga battaglia contro una malattia inesorabile. Petrini ha affrontato la prova assistito dai medici dell’ematologia di Torrette e, soprattutto, dall’amata moglie Idalvis che non lo ha mai lasciato solo. Un amore, il loro, celebrato solo pochi mesi fa con un matrimonio commovente e simbolico: i due hanno festeggiato i 25 anni insieme con una cerimonia speciale nella camera del reparto dove Antonello era ricoverato. Petrini lascia anche la madre Graziella e la sorella Silvia. L’ultimo saluto sarà oggi alle 15.30 nella chiesa di Cristo Redentore a Recanati. La sala del commiato della Bamo è aperta dalle 15 di ieri.

Asterio Tubaldi