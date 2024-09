Va a visitare la tomba della moglie a Macerata, ucciso da un malore al cimitero

Macerata, 5 settembre 2024 – È andato al cimitero di Macerata, come altre mattine, e ha fatto visita alla moglie, defunta lo scorso novembre. Poi si è rimesso in auto; stava per uscire quando all’improvviso è stato colpito da un malore ed è andato a sbattere contro un muretto. Subito soccorso e portato all’ospedale, purtroppo è deceduto poco dopo in seguito ad un altro malore, questa volta fatale.

Macerata piange l’84enne Giovannino Carpera, pensionato, padre di quattro figli e nonno di cinque nipoti, stimato e amato nella sua Villa Potenza. La tragedia è avvenuta ieri mattina, intorno alle 9.30. L’anziano si aiutava con il bastone ma non mancava mai all’appuntamento al cimitero, dall’amore della sua vita, la moglie Loredana. Arrivava con l’auto vicino alla tomba e anche i custodi del cimitero erano rimasti stupiti dai suoi modi rispettosi e cortesi. Secondo le ricostruzioni, al momento del malore proprio i custodi, che si trovavano lì vicino, sono stati i primi a intervenire per aiutarlo e chiamare i soccorsi. L’automedica è arrivata subito con l’ambulanza; gli operatori sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo e l’hanno trasportato all’ospedale.

In mattinata purtroppo il cuore di Giovannino ha cessato di battere. La causa del decesso non è collegata al piccolo incidente contro il muretto ma al malore, in base a quanto emerso dai rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e una pattuglia della polizia locale. A dare una mano durante i soccorsi anche il personale del servizio cimiteriale, al camposanto per alcuni lavori. Il funerale è stato fissato per domani alle 9 alla chiesa parrocchiale Santissimo Crocifisso di Villa Potenza. La stessa in cui c’è stato l’ultimo saluto alla moglie a metà novembre. La camera ardente è stata allestita al centro funerario di Macerata in via dei Velini.

Tantissimi i messaggi di affetto per Giovannino, sempre stato un grande lavoratore (aveva una sua ditta), e di vicinanza ai suoi figli, Maria Cristina, Elisabetta, Stefano e Massimo, e ai suoi nipoti. "Davvero una brava persona, al timone di una famiglia sempre disponibile ad aiutare gli altri – ricorda l’assessore comunale Paolo Renna, che abita anche lui nella stessa frazione –. A Villa Potenza ci diamo una mano un po’ tutti, ma Giovannino era speciale. Ed era molto buono". Si dice molto dispiaciuto anche il comandante della polizia locale Danilo Doria. La comunità si stringe forte ai figli per la perdita ravvicinata di mamma e papà, una coppia benvoluta da tutti.