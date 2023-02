Muore dopo il ricovero in ospedale Esposto della figlia: "Voglio la verità"

di Paola Pagnanelli

Dopo la denuncia dei familiari, indaga la procura sulla morte di una donna ricoverata in ospedale a Macerata. "Il 19 dicembre – racconta la figlia, residente a Macerata, assistita dagli avvocati Sandro e Andrea Giustozzi - mia madre 69enne è stata ricoverata dopo essere entrata tramite pronto soccorso. I sanitari le hanno diagnosticato un’infezione batterica e l’hanno condotta nel reparto di medicina. Al momento del ricovero, era in buone condizioni, lamentava soltanto un po’ di dolore alla zona del ventre, ma i medici mi hanno assicurato che la situazione non era preoccupante". Il 3 febbraio la donna va a trovare la madre, dopo una settimana in cui le era stato impedito "perché nel reparto c’erano diversi casi Covid. Mi è sembrata in pessime condizioni, aveva un preoccupante tremore. Ho informato i sanitari, e l’hanno trasferita in rianimazione". Tramite l’avvocato Giustozzi, la donna scrive all’Ast una mail di posta elettronica certificata, per chiedere chiarimenti sullo stato della paziente, ma non riceve risposte. "Mia madre è rimasta in rianimazione fino al 7, poi è tornata in medicina. Ma era in coma. Nella notte tra il 14 e il 15 è venuta a mancare, e ancora non ho capito quale fosse la patologia che abbia determinato il coma e la morte. Prima del ricovero non aveva mai presentato alcuna patologia grave. Quando è stata portata in ospedale aveva solo un lieve dolore all’inguine, dovuto probabilmente a una cistite. Purtroppo però, pochi giorni più tardi in maniera inspiegabile è morta". Con un esposto in procura, la figlia ha chiesto il sequestro della cartella clinica e di ogni documentazione relativa al ricovero. È stata sollecitata un’autopsia. "Mi sono permessa di suggerire alla procura di nominare un medico legale estraneo all’Ast di Macerata".