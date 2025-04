Muore dopo la caduta, assolto titolare della ditta

Un 54enne era morto cadendo da un’altezza di cinque metri mentre montava una zanzariera: assolto un imprenditore. Nel tragico incidente aveva perso la vita Andrea Micucci, civitanovese. Sotto accusa per omicidio colposo era finito l’impreditore Vincenzo Afratellanza, 52 anni. La tragedia era avvenuta la mattina del 7 giugno 2023.

Quel giorno Micucci stava effettuando il montaggio e la messa in opera delle zanzariere in un appartamento al secondo piano di via Ugo Bassi.

Era a cinque metri da terra quando dopo essersi sporto da una finestra aveva messo il piede su una copertura, che non aveva retto il peso del suo corpo e si era rotta. Micucci era caduto rovinosamente a terra, finendo all’interno di un capannone, da una altezza di circa cinque metri.

Sul posto, subito dopo la segnalazione, erano intervenuti immediatamente il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il 54enne era stato trasportato d’urgenza, in condizioni critiche, con l’eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione, il 54enne era morto per il grave trauma cranico riportato. Troppo serie le lesioni dovute alla violenta caduta.

Subito dopo l’incidente erano state avviate le indagini per ricostruire quanto accaduto e al termine degli accertamenti, all’imprenditore Afratellanza era stato contestato il reato di omicidio colposo. Ieri davanti al giudice Domenico Potetti del tribunale di Macerata si è chiuso il processo a carico del 52enne. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a tre anni e sei mesi. Nel corso del processo non è emerso in alcun modo che Micucci stesse lavorando per conto della ditta di Afratellanza.

Il giudice, dunque, ha assolto l’imputato, difeso dall’avvocato Calogero Talluto (nella foto), perché "il fatto non sussiste". I due figli di Micucci si erano costituiti parte civile al processo, assistiti dagli avvocati Massimiliano Baldassini e Lolita Felicetti. Andrea Micucci, appassionato ciclista, era molto conosciuto in città.

Era stato, tra l’altro, anche tra i fondatori del gruppo sportivo Pedale Civitanovese.

Chiara Marinelli