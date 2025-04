Muore dopo l’investimento, autista a processo

Muore all’ospedale dodici giorni dopo essere stato investito da un’auto: rinviato a giudizio un 29enne che si trovava al volante della macchina. È quanto ha disposto il gip Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata, rigettando la richiesta di abbreviato condizionato alla deposizione di una perizia degli avvocati che difendono l’imputato, Paolo Ruggiero, originario di San Severo e residente a Mogliano.

L’uomo è finito sotto accusa per omicidio stradale. La vittima è Augusto Marinucci, era molto noto a Monte San Giusto. L’incidente era avvenuto intorno alle 6.30 dell’11 giugno, in via Macerata. L’anziano, 83 anni, era uscito di casa per andare in edicola, come era solito fare tutti i giorni.

Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Vincenzo Carusi, il 29enne, alla guida di una Peugeot 206, dopo essersi fermato allo stop tra via Panette e via Macerata, era ripartito svoltando a sinistra e imboccando via Macerata, in direzione di Villa San Filippo, senza accorgersi che alla sua sinistra, su via Macerata, stava attraversando la strada Marinucci. L’anziano era stato colpito con la parte anteriore del veicolo, cadendo a terra e riportando traumi e lesioni che, secondo l’accusa, avrebbero comportato l’insorgenza di "insufficienza respiratoria da flogosi polmonare acuta destra in un paziente già affetto da recente trauma toracico". Subito soccorso, l’anziano era stato portato in codice rosso all’ospedale di Civitanova Alta, dove era rimasto ricoverato per alcuni giorni. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravi.

Il 23 giugno, dodici giorni dopo il drammatico incidente in via Macerata, Marinucci era morto. Per scrupolo, il pubblico ministero Enrico Riccioni decise di disporre l’autopsia sul corpo dell’anziano, affidando l’incarico al medico legale Antonio Tombolini.

Ieri il 29enne conducente della Peugeot 206, difeso dagli avvocati Rino Bartera e Andrea D’Angelo, è stato rinviato a giudizio. La prima udienza è in programma il 27 giugno, davanti al giudice Francesca Preziosi dove si cercherà di ricostruire quanto accaduto. La famiglia della vittima, la moglie Lina e i figli Rossano e Nazzareno, che si sono costituiti parte civile, sono assistiti dagli avvocati Pietro Siciliano e Laura Mariani.