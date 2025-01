Muore ex funzionario del Comune. Era in attesa di un intervento al cuore

Civitanova (Macerata), 22 gennaio 2025 – È morto Stefano Iacopini, ex funzionario del Comune, responsabile del settore dei Lavori Pubblici. Avrebbe compiuto settant’anni ad agosto. Dal 1976 lavorava a Palazzo Sforza, 43 anni di servizio nell’ente pubblico dove era entrato in qualità di geometra e dove ha fatto carriera scalando le gerarchie.

Ha lavorato sotto diversi sindaci e amministrazioni comunali, fino alla pensione, nel 2019. Stanotte lo ha tradito il cuore. Soffriva da tempo di problemi cardiaci e stava aspettando proprio in questi giorni una chiamata dall’ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi ad un intervento. Ma, il destino non ha atteso.

Cordoglio tra i dipendenti comunali, per anni suoi colleghi dell’ufficio tecnico e nella sede centrale del Municipio, e cordoglio tra i tanti amministratori che con lui hanno collaborato e che lo ricordano come un funzionario sempre presente, con il telefono di servizio acceso giorno e notte per correre dove le emergenze chiamavano.