CronacaMuore giovane mamma. Sospetto choc anafilattico
19 set 2025
MATTEO PARRINI
Cronaca
  4. Muore giovane mamma. Sospetto choc anafilattico

Muore giovane mamma. Sospetto choc anafilattico

Matelica, la 47enne Marella Pizzarulli ha chiesto aiuto davanti alla farmacia. Inutili i tentativi di rianimarla. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto.

Il luogo dove Marella Pizzarulli si è sentita male

Una tragedia al momento inspiegabile quella accaduta ieri sera poco dopo le 18 a Matelica in viale Martiri della Libertà, nel piazzale antistante alla farmacia comunale: a seguito, a quanto sembra, di uno choc anafilattico, è improvvisamente morta l’insegnante matelicese Marella Pizzarulli. Aveva 47 anni. A nulla sono valsi i soccorsi subito prestato dai passanti e dal personale della farmacia, che hanno provveduto a chiedere l’intervento del 118. Ignote le ragioni che hanno provocato lo choc, tanto che non si esclude per il momento un’allergia, la possibile puntura di un insetto o qualcosa che la donna matelicese possa aver mangiato o ingerito prima di uscire di casa. A quanto sembra, la 47enne non si sentiva bene e stava andando in farmacia per prendere un farmaco.

Sposata e madre di una ragazza 17 enne, Pizzarulli era molto conosciuta e stimata a Matelica, dove era sempre vissuta e risiedeva con la famiglia. Insegnante di scuola primaria, in servizio nell’istituto comprensivo Mattei, nel corso degli anni aveva insegnato anche in vari plessi scolastici dei dintorni, da Pioraco a Esanatoglia, dove tuttora lavorava. Subito dopo il tragico episodio, sul posto si è raccolta una folla di persone in lacrime, tra cui familiari e tantissimi conoscenti della donna. Tra i primi ad arrivare il sindaco Denis Cingolani e l’assessore Graziano Falzetti, sconvolti dalla vicenda. I carabinieri, diretti dal capitano Angelo Faraca, e gli agenti della polizia locale hanno delimitato l’area per iniziare raccogliere le prime testimonianze. È possibile che sia disposta un’autopsia per stabilire la causa della morte. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti.

