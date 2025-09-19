Muore giovane mamma. Sospetto choc anafilattico

Una tragedia al momento inspiegabile quella accaduta ieri sera poco dopo le 18 a Matelica in viale Martiri della Libertà, nel piazzale antistante alla farmacia comunale: a seguito, a quanto sembra, di uno choc anafilattico, è improvvisamente morta l’insegnante matelicese Marella Pizzarulli. Aveva 47 anni. A nulla sono valsi i soccorsi subito prestato dai passanti e dal personale della farmacia, che hanno provveduto a chiedere l’intervento del 118. Ignote le ragioni che hanno provocato lo choc, tanto che non si esclude per il momento un’allergia, la possibile puntura di un insetto o qualcosa che la donna matelicese possa aver mangiato o ingerito prima di uscire di casa. A quanto sembra, la 47enne non si sentiva bene e stava andando in farmacia per prendere un farmaco.

Sposata e madre di una ragazza 17 enne, Pizzarulli era molto conosciuta e stimata a Matelica, dove era sempre vissuta e risiedeva con la famiglia. Insegnante di scuola primaria, in servizio nell’istituto comprensivo Mattei, nel corso degli anni aveva insegnato anche in vari plessi scolastici dei dintorni, da Pioraco a Esanatoglia, dove tuttora lavorava. Subito dopo il tragico episodio, sul posto si è raccolta una folla di persone in lacrime, tra cui familiari e tantissimi conoscenti della donna. Tra i primi ad arrivare il sindaco Denis Cingolani e l’assessore Graziano Falzetti, sconvolti dalla vicenda. I carabinieri, diretti dal capitano Angelo Faraca, e gli agenti della polizia locale hanno delimitato l’area per iniziare raccogliere le prime testimonianze. È possibile che sia disposta un’autopsia per stabilire la causa della morte. Intanto i carabinieri sono al lavoro per ricostruire i fatti.

Matteo Parrini