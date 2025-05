Muore dopo un incidente frontale all’alba: giallo sull’altro coinvolto

Macerata, 5 maggio 2025 – Un uomo di 91 anni ha perso la vita all’alba di ieri in uno scontro frontale. Per tutta la giornata i carabinieri hanno dato la caccia al conducente dell’altra auto coinvolta, scomparso prima che arrivassero i soccorsi. E solo nel tardo pomeriggio di ieri i militari hanno rintracciato il proprietario della vettura.

Poco prima delle 5 Leonello Vitali, pensionato di Tolentino, era uscito da casa per andare a occuparsi del suo orto. Ma lungo la provinciale 41, vicino alla chiesa della Divina Pastora, all’altezza di una curva la sua Fiat Panda si è trovata davanti una Bmw 320 che procedeva nella direzione opposta e che, secondo una prima ricostruzione, aveva sbandato finendo nella corsia di Vitali. L’utilitaria è rimasta schiacciata nell’impatto e per il pensionato purtroppo non c’è stato scampo. La Bmw invece è stata schizzata fuori dalla strada, in un campo. Poco dopo, automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme e sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Tolentino. Del conducente della Bmw non c’era traccia.

Tramite la targa i militari sono risaliti al proprietario, un 23enne residente a Urbisaglia, disoccupato e sprovvisto di patente; a quanto sembra, il ragazzo era solito girare per il paese lasciando guidare la sua auto agli amici. Una pattuglia è andata subito a casa sua, dove però era presente solo la madre. La donna ha assicurato che il figlio era in Svizzera da qualche giorno. Saputo cosa era successo, la donna ha dichiarato di aver creduto che la Bmw fosse sotto casa e ne ha subito denunciato il furto. Per tutta la giornata di ieri, il 23enne è risultato irreperibile: anche il suo telefono era staccato. I carabinieri hanno setacciato i casolari vicini al luogo dell’incidente e anche gli ospedali: la Bmw infatti era danneggiata davanti e sul lato conducente, era possibile che il guidatore avesse riportato qualche lesione.

Infine nel tardo pomeriggio di ieri il colpo di scena. Il 23enne è stato rintracciato in provincia. Il ragazzo, che aveva lievi escoriazioni, è stato accompagnato in caserma. Per ora non si esclude alcuna ipotesi su chi fosse al volante, le indagini sono in corso. Panda e Bmw sono sotto sequestro e saranno sottoposte alle indagini.

La notizia ha scosso la comunità anche perché la vittima, residente in zona Ponte del Diavolo, era molto conosciuta e benvoluta a Tolentino. Ancora attivo e brillante, aveva lavorato da giovane alla fornace Massi e poi aveva collaborato con la ditta di materiali edili Baldassarri. Vitali, Nello per tutti, era solito iniziare la giornata prestoissimo, per cercare asparagi o per prendersi cura dell’orto e di alcuni animali da cortile. Lascia due figli, nipoti e pronipoti. La salma, subito restituita alla famiglia dalla procura, è stata portata alla casa funeraria Rossetti, e domani alle 9.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Catervo.