Muore l’ex vicesindaco Capozucca: "Ha lasciato un segno indelebile"

L’intera comunità di Morrovalle piange la scomparsa di Alessandro Capozucca, per anni protagonista della vita politica cittadina che si è spento all’età di 72 anni a causa di un brutto male contro il quale stava combattendo. Diversi i messaggi di cordoglio dedicati a colui, che oltre ad essere stato direttore dell’Inps di Fermo, aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio dal 2011 al 2018, ovvero nelle due giunte guidate da Stefano Montemarani. Uscito poi dalla maggioranza, rimase nell’assise come voce indipendente per poi ricandidarsi con il gruppo "Cura e Partecipazione", diventando quindi consigliere di minoranza. "Esprimo il più profondo cordoglio, a titolo personale e dell’amministrazione tutta, della giunta e del consiglio comunale – ha affermato il sindaco Andrea Staffolani –. Per molti anni amministratore comunale, sia nel ruolo di consigliere che in quello di vicesindaco e assessore, Capozucca ha sempre portato avanti con competenza il suo impegno istituzionale, spinto da una passione politica autentica, a servizio della cittadinanza. Alla famiglia esprimiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza di tutta la comunità in questo difficile momento". "Ha lasciato un segno indelebile, grazie alle sue straordinarie qualità, la competenza e la coerenza – hanno ricordato i componenti del gruppo consiliare "Cura e Partecipazione" –. Nonostante le dure difficoltà che la vita gli ha presentato, non si è mai sottratto ai suoi impegni. La passione per la cosa pubblica è stata la sua forza e i suoi valori basati sullo studio e l’approfondimento sono l’esempio più prezioso che potesse lasciarci. Non si è mai sottratto al confronto, interno, in consiglio comunale e, cosa più importante, insieme ai cittadini – hanno aggiunto –. Vogliamo infatti ricordare l’uomo e l’amico schietto e sincero che abbiamo avuto la fortuna di conoscere". Tra le sue passioni c’era il ciclismo, tant’è che per anni è stato giudice di gara nazionale della Federazione ciclistica italiana, presidente della commissione regionale, giudice di gara e istruttore in molti corsi per nuovi giudici. "Persona preparata e attento cultore dei regolamenti – ha sottolineato la Fci –. Ha presieduto diverse assemblee elettive regionali come presidente. Alla famiglia le sentite condoglianze". Capozucca lascia la moglie Maria e due figli. Le esequie funebri si terranno oggi (alle 10) nella Chiesa San Bartolomeo di Morrovalle.

Diego Pierluigi