Muore mentre gioca a boccette: addio a Pirro

di Giuliano Forani

Stava disputando una partita a boccette nella sala biliardi del Tiro a Volo quando, senza alcun segno che lasciasse presagire il dramma, si accascia a terra. I presenti chiamano immediatamente il 118 e la Croce Verde; sul posto si porta anche una pattuglia della polizia ma tutti i tentativi di rianimarlo risultano inutili. E’ morto così il dottor Mario Pirro, 77 anni, commercialista di rango con la passione delle boccette e del tressette. Una morte improvvisa che lascia increduli i presenti e quanti lo conoscevano, giunta in un momento di svago nel gioco che l’appassionava sin da sempre. Il fatto è successo mercoledì notte, verso le 22.30. Pirro stava disputando la sua partita nel campionato a squadre di biliardo, avversario di turno era la compagine di Morrovalle. Il dramma ha posto subito fine alla serata e anche nella giornata di ieri, la sala biliardi è rimasta chiusa, in segno di rispetto e di vicinanza all’uomo e alla sua famiglia.

Parlare di Mario Pirro citando solo la sua passione per il biliardo è riduttivo. Anzi, non dice nulla. Pirro, infatti, era un commercialista di grande preparazione e diversi sono stati i ruoli che aveva ricoperto grazie alla stima e alle capacità professionali. "Quando si doveva fare un nome per il Cda di Banca Marche – dice Franco Gazzani, imprenditore ed ex presidente della Fondazione Carima – non ci ho pensato due volte e ho indicato lui: ben presto ne è diventato vice presidente. Stessa cosa ho fatto quando si doveva indicare un consigliere per la Fondazione di Banca Marche. Conoscevo la sua preparazione e la serietà del suo impegno – conclude –. Una morte che colpisce me e quanti hanno avuto modo di apprezzarne le doti professionali". Una stima diffusa che spazia anche su altri fronti del settore in cui Pirro ha operato, tanto che sono diverse le consulenze cui è stato chiamato da istituzioni bancarie, grandi aziende e anche università.

Un grande professionista, Mario Pirro, ma sempre legato alle tradizioni e alle radici popolari. "Appena un paio di giorni fa ci siamo sfidati in un’accanita partita a tressette", dice Paolo Mercuri, consigliere comunale. "Mario il tempo libero lo passava qui, al Tiro a Volo, e non solo a maneggiar boccette sul verde velluto di un biliardo, ma anche intorno a un tavolo, carte in mano. Non tradiva alcun segno di malessere – conclude Mercuri – e a briscola e tressette manifestava lo stesso impegno con cui affrontava argomenti ben più seri. Una morte che lascia un vuoto profondo".

Mario Pirro lascia la moglie Maria Pia Palloni, ex insegnante di latino e greco, i figli Edoardo ed Eugenia, diversi nipoti, la sorella Luisa, parenti e amici. Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Apparente.