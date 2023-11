Muore nel sonno a 44 anni. Oggi l’addio a Emanuele Latini

Un padre di 44 anni è morto nel sonno nella sua abitazione nella notte tra sabato e domenica. La tragedia si è consumata a Montecassiano dove ha perso la vita Emanuele Latini (nella foto) che lascia una compagna e un figlio. L’uomo lavorava alla iGuzzini di Recanati, era un tifoso della Maceratese e spessissimo era sugli spalti dell’Helvia Recina a tifare per i biancorossi. La Curva Just gli ha dedicato uno striscione in occasione della partita dell’altroieri che la squadra di Pagliari ha pareggiato 1-1 contro il Castelfidardo.

Il calcio fa sentire il suo affetto e si stringe con forza attorno alla famiglia per sorreggerla e per darle un po’ di conforto in un momento così terribile. La società biancorossa del presidente Alberto Crocioni si unisce ai tanti messaggi e ha ricordato Latini in un post: "Nella notte – si legge – è venuto a mancare un grande tifoso biancorosso di Montecassiano, Emanuele Latini, davvero sempre presente e appassionato. La Maceratese intende esprimere le più sentite condoglianze ai suoi cari. Riposa in pace e continua a tifare dal cielo per la tua Rata beneamata".

Il funerale, curato dalle pompe funebri eredi Bracalenti, sarà celebrato alle 10.30 di oggi alla Collegiata di Montecassiano.