Muore il primo giorno del 2025 in un incidente con l’auto

Pollenza (Macerata), 1 gennaio 2025 – Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard rail, muore un anziano di Macerata. La tragedia è avvenuta questa mattina, primo giorno dell'anno, poco dopo le 6 a Villa Potenza di Macerata.

Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglia dei carabinieri di Macerata un uomo di 79 anni, al volante della sua auto, ha perso il controllo all'altezza di una rotatoria e si è schiantato contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco del Comando di Macerata e i carabinieri, chiamati a chiarire le cause del sinistro. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Da chiarire se l'incidente sia stato causato da un malore.