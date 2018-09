Macerata, 27 settembre 208 – Inizia a perdere sangue in un bar di corso Cairoli, a Macerata, poi si trascina fino alla salitella che porta all’obitorio, dove si accascia e muore. È accaduto oggi pomeriggio intorno alle 14 e la vittima è una 40enne.

Inutili per lei i soccorsi, la donna è arrivata trasportata all’ospedale già in arresto cardiaco. Poi i medici hanno provato a rianimarla per 20 minuti, come da prassi, ma la donna è deceduta. Sotto choc il quartiere, molti si sono spaventati per le abbondanti macchie di sangue lasciate per terra, anche perché in un primo momento si era pensato che la donna fosse stata vittima di una aggressione.

Da una prima ricostruzione invece sembrerebbe che si sia bucata l’arteria femorale con una siringa, iniettandosi una dose a due passi da corso Cairoli. Sul posto i soccorsi e la polizia che sta indagando.