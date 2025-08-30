Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaMuore schiacciato dal trattorino
30 ago 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Muore schiacciato dal trattorino

Muore schiacciato dal trattorino

La vittima è Giorgio Micucci, 69 anni. Stava lavorando su un terreno di famiglia a Muccia. Inutili i soccorsi

Giorgio Micucci

Giorgio Micucci

Per approfondire:

Tragedia a Muccia, nella frazione di Massaprofoglio. Il 69enne Giorgio Micucci stava tagliando l’erba col trattorino, nel piccolo terreno di famiglia, quando ha perso il controllo del mezzo. Quest’ultimo si è ribaltato, in un terreno un po’ scosceso, ed è finito sopra di lui. È successo giovedì sera. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a preoccuparsi. Il primo ad arrivare sul posto è stato il cognato, che ha dato subito l’allarme. Nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo, per Micucci non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di Massaprofoglio; l’ultimo saluto si svolgerà oggi alle 15 all’Eremo del Beato Rizzerio. La salma sarà tumulata nel cimitero della piccola frazione in cui era cresciuto. Micucci infatti, nato a Camerino nel 1956, aveva vissuto a Muccia per tutta la giovinezza. Poi si era trasferito a Roma (aiutava il cognato in un ingrosso di fiori), ma tornava spesso a Massaprofoglio, dove aveva ancora la casa. Anche la moglie Luciana è originaria del paese; le sorelle Angela e Luciana e il fratello Marco vivono qui.

"Era molto attaccato al nostro territorio – ricorda l’ex sindaco Mario Baroni -, alla sua frazione in particolare. Una brava persona, cercava sempre di dare una mano e fare qualcosa per Massaprofoglio, era molto attivo. Un legame che lo faceva tornare sempre in questo posto del cuore". Tanti i messaggi da parte della comunità, che si stringe ai familiari e al figlio Matteo. I compaesani lo ricordano per il suo sorriso e i suoi modi gentili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata