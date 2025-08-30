Muore schiacciato dal trattorino

Tragedia a Muccia, nella frazione di Massaprofoglio. Il 69enne Giorgio Micucci stava tagliando l’erba col trattorino, nel piccolo terreno di famiglia, quando ha perso il controllo del mezzo. Quest’ultimo si è ribaltato, in un terreno un po’ scosceso, ed è finito sopra di lui. È successo giovedì sera. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno iniziato a preoccuparsi. Il primo ad arrivare sul posto è stato il cognato, che ha dato subito l’allarme. Nonostante i tentativi da parte degli operatori sanitari del 118 di rianimarlo, per Micucci non c’è stato niente da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di Massaprofoglio; l’ultimo saluto si svolgerà oggi alle 15 all’Eremo del Beato Rizzerio. La salma sarà tumulata nel cimitero della piccola frazione in cui era cresciuto. Micucci infatti, nato a Camerino nel 1956, aveva vissuto a Muccia per tutta la giovinezza. Poi si era trasferito a Roma (aiutava il cognato in un ingrosso di fiori), ma tornava spesso a Massaprofoglio, dove aveva ancora la casa. Anche la moglie Luciana è originaria del paese; le sorelle Angela e Luciana e il fratello Marco vivono qui.

"Era molto attaccato al nostro territorio – ricorda l’ex sindaco Mario Baroni -, alla sua frazione in particolare. Una brava persona, cercava sempre di dare una mano e fare qualcosa per Massaprofoglio, era molto attivo. Un legame che lo faceva tornare sempre in questo posto del cuore". Tanti i messaggi da parte della comunità, che si stringe ai familiari e al figlio Matteo. I compaesani lo ricordano per il suo sorriso e i suoi modi gentili.