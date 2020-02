Civitanova, 14 febbraio 2020 - Non ce l’ha fatta Cristina Cesari, la 25enne di Civitanova, caduta mentre sciava a Madonna di Campiglio. Ieri l’incidente: la ragazza è stata trovata priva di sensi, dopo una bruttissima caduta seguita a un volo di una decina di metri.

Subito sono arrivati i soccorsi e i carabinieri della stazione locale di Madonna di Campiglio, e la giovane è stata rianimata sul posto. P o i è stata trasportata all’ospedale di Trento.



Stamattina, purtroppo, la tragica notizia: la ragazza è deceduta, le lesioni riportate erano troppo gravi.La civitanovese era in Trentino con un gruppo di amici. Ieri era sulla pista nera Nube d’Oro quand o ha perso il controllo degli sci , mentre procedeva a una velocità molto elevata.



Dalle immagini delle telecamere si vede ogni cosa: è finita fuori pista, ed è stata trovata priva di sensi in arresto cardiaco. Si è intervenuti con il defribrillatore e il massaggio cardiaco, una volta stabilizzata è stata portata in ospedale. Da subito le sue condizioni erano disperate. Stamattina, purtroppo, la notizia del decesso.



