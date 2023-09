Muore nel sonno a 34 anni, disposta l’autopsia

Matelica (Macerata), 29 settembre 2023 - Muore nel sonno a 34 anni. A dare l'allarme i colleghi di lavoro. Il fatto è accaduto a Matelica, la vittima è Waheed Muhammad, un ragazzo di origini pakistane. Lavorava come operaio alla Dueg.

L'allarme è scattato alle 5.30, quando i colleghi, andandolo a svegliare, lo hanno trovato senza vita. Subito sono stati allertati i soccorsi ed è intervenuta un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul posto anche i carabinieri per svolgere i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, all'origine della morte ci sarebbe un malore. Il 34enne ieri sera lamentava dei brividi. Vista la giovane età, per far chiarezza sulle cause che hanno portato al decesso, il pm ha disposto l'autopsia che sarà eseguita lunedì.