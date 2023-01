Muore sulle scale di casa colpito da un infarto: aveva 50 anni

E’ morto sulle scale di casa, colpito da un infarto, un cinquantenne residente a Morrovalle. Si è sentito male sul pianerottolo, dove si è accasciato, e a dare l’allarme sono stati i familiari chiamando il 118 nella speranza che un intervento medico potesse salvarlo, ma quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, che risale a lunedì. E’ intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, con i militari che hanno verificato la compatibilità dei fatti accaduti con una morte avvenuta per cause naturali. Sul cadavere non sono stati disposti esami, né autopsia e ricognizione, e la salma è stata messa subito a disposizione della famiglia. L’uomo soffriva di qualche pregresso problema di salute.