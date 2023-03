Muore travolto da un treno a Fontespina

Tragedia l’altra notte lungo i binari della linea ferroviaria Adriatica, a Fontespina, dove ha perso la vita un uomo di mezza età. L’incidente nel tratto antistante l’ex liceo scientifico (oggi supermercato Sì con Te) e il Lido Bello di Porto Potenza. L’Intercity 758 proveniente da Lecce e diretto a Milano, in transito alla stazione di Civitanova, dove non è prevista la fermata, alle 2.15 ha travolto una persona che si trovava sui binari. Estremamente difficili le operazioni di identificazione del cadavere, di cui non sono stati trovati documenti. Solo nel tardo pomeriggio si è capito di chi si trattasse. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia scelto di farla finita.

A bordo del convoglio, partito da Lecce alle 7.05 e che avrebbe dovuto entrare alla stazione centrale alle 18.31, c’erano agenti della Polfer che hanno preso subito in carico le indagini. Successivamente, sul posto dell’investimento a Fontespina, area dove non ci sono telecamere, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Civitanova e i carabinieri della Compagnia di Civitanova che per le procedure di identificazione hanno effettuato verifiche in zona di persone eventualmente dichiarate scomparse dai familiari. Le indagini sono in capo alla Polizia ferroviaria di Ancona e alla Procura della Repubblica di Macerata e dovranno intanto stabilire la dinamica dell’investimento. Sotto questo punto di vista è stata subito acquisita la testimonianza del macchinista che non ha potuto evitare l’impatto e che, dopo la frenata, è riuscito a fermare il treno a ridosso della stazione di Porto Potenza. Traffico ferroviario sospeso su entrambi i binari dalle 2.15 alle 6, quando l’autorità giudiziaria ha dato, alle 5.30, il nulla osta per la ripresa della circolazione lungo il primo binario e per la ripartenza dell’Intercity 758 Lecce-Milano. Poi, alle 5.50 è arrivato dal magistrato anche l’ok anche alla riattivazione del secondo binario. Sulla tratta adriatica, e a catena su altre, si sono accumulati fortissimi ritardi fino a 200 minuti per l’alta velocità, gli Intercity e i regionali provenienti sia da sud che da nord. I treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza, oltre al convoglio investitore, sono stati gli Intercity partiti nella serata di martedì.

Lorena Cellini