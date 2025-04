Mura castellane. Ok alla riparazione

Semaforo verde dalla Conferenza regionale per la riparazione delle mura castellane di Petriolo. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica da 1,2 milioni per uno dei tratti più lesionati, che fa parte del primo dei tre lotti in cui il lavoro è stato suddiviso. Il progetto consiste nel consolidamento, nell’intervento sul setto murario del cammino di ronda e in una riqualificazione generale che consiste nella rimozione della vegetazione infestante e delle muffe, nell’idrolavaggio con successiva stuccatura e nella revisione cromatica.