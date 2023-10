Mura della città alta: due milioni per i lavori di consolidamento

Due milioni di euro per consolidare le mura castellane della città alta, in particolare il tratto prospiciente la sede dell’ex liceo classico. Il finanziamento è stato erogato dal ministero dell’Interno nell’ambito dei fondi del Pnrr, finalizzato alla messa in sicurezza per gli anni 2023, 2024 e 2025, con priorità relative alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, strade, ponti, viadotti ed efficientamento energetico degli edifici scolastici. Il Comune di Civitanova aveva presentato una domanda per l’ex liceo Classico e le mura sottostanti, estremamente precarie, e nei giorni scorsi è giunta a Palazzo Sforza la notizia della definitiva assegnazione del finanziamento. "Obiettivo centrato - ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai -. Si tratta di un risultato importante per proseguire l’opera di risanamento e valorizzazione della città alta, opera che in questi anni ha visto importanti risultati, grazie ad un finanziamento di oltre 4 milioni per la riqualificazione della scuola Sant’Agostino, altri contributi di circa 800mila euro e 5 milioni per il recupero della sede della Delegazione, senza poi considerare i fondi per palazzo Ciccolini e altri interventi di minore entità". "Da considerare anche - aggiunge l’ amministratore - che l’opera di risanamento della città alta potrà contare sui finanziamenti per i danni del terremoto, i quali consentiranno ai proprietari il recupero del Palazzo Ducale".

I fondi del Pnrr hanno permesso anche la riqualificazione del tetto del cine-teatro Rossini, ove è stato attuato un progetto di bonifica ambientale, eco-efficienza energetica e generazione dell’energia elettrica, intervento effettuato dall’azienda Ime di Loris Ercoli di Montecosaro.

Giuliano Forani