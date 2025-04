Mura e parco. Incontro sul recupero

Assemblea pubblica, domani alle 21,15, nella Sala Conferenze dell’Its Academy di via Offagna 3, nel rione Mercato, per conoscere nei dettagli il progetto di consolidamento e restauro conservativo delle Mura Sforzesche e del parco dei Torrioni i cui lavori inizieranno a breve. Saranno presenti il sindaco, Emanuele Pepa, l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli, e l’architetto Paduano a capo del progetto di restyling. L’assemblea sarà un momento di confronto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, nell’ottica della massima trasparenza e del coinvolgimento della popolazione interessata.

C’è attesa fra la cittadinanza per l’avvio dei lavori su questa opera muraria del XV secolo costruita dagli Sforza, ai cui piedi sorgeva in passato il campo per il ‘gioco del pallone’ e che ora ospita un parco giochi. Durante l’assemblea saranno discussi i punti fondamentali del piano dei lavori, il cronoprogramma, l’area interessata dal cantiere e le eventuali e temporanee modifiche della viabilità visto che i lavori saranno realizzati in diversi step. Le attività di restauro riguarderanno non solo i Torrioni sforzeschi, ma anche i camminamenti che si affacciano verso mare e l’area giochi sottostante e i costi dell’opera sono stati quantificati in 625 mila euro e finanziati per 500 mila euro con un contributo a fondo perduto concesso dalla regione Marche e per il resto con il bilancio comunale.

Antonio Tubaldi