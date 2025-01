Mura Sforzesche. A rischio i fondi per i lavori di recupero

Doccia fredda per il Comune di Recanati quando alla fine dell’anno si è visto notificare il ricorso al Tar Marche, promosso dal Comune di Pesaro, con cui si chiede alla Regione di annullare il decreto del suo direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile con cui è stata approvata la graduatoria per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. A Recanati, da questo bando, era giunto un finanziamento a fondo perduto di ben 500.000 euro destinato al recupero delle Mura Sforzesche. Il progetto ha un costo complessivo di 625.000 euro e gli interventi previsti sono per il restauro estetico e conservativo delle Mura Sforzesche e del Parco dei Torrioni, inclusi i camminamenti che si affacciano verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico. Pesaro era stata esclusa dalla graduatoria, che ha premiato 11 Comuni in tutta la Regione, e ritenendo che ci fosse stata una valutazione sbagliata nell’assegnazione dei punteggi ha presentato ricorso al Tar contro la Regione e tutti gli 11 Comuni premiati. La Giunta, nei giorni scorsi, ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio al fine di evitare l’annullamento della graduatoria e la conseguente possibile perdita del finanziamento e nei prossimi giorni il dirigente provvederà ad affidare l’incarico del patrocinio legale a un professionista.

ant. t.