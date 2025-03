Mura sforzesche, cantiere al via da aprile

Tutto pronto per l’avvio del cantiere per l’intervento di riqualificazione e valorizzazione delle mura sforzesche - parco dei torrioni a Recanati. L’amministrazione comunale si è vista finanziare a fondo perduto dalla Regione Marche, con la bella somma di 500mila euro, il progetto dal costo complessivo di 625mila euro, per il restauro estetico e conservativo delle mura sforzesche e del parco dei torrioni, inclusi i camminamenti che si affacciano verso mare e gli spazi destinati alla vita pubblica cittadina correlati al complesso architettonico. "Abbiamo in programma per i primi giorni di aprile – spiega l’assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli – un’assemblea pubblica per presentare nei dettagli il progetto e il cronoprogramma dei lavori, e spiegare come saranno realizzati e quale sarà l’impatto che questi avranno sulla viabilità della zona". Nonostante il ricorso al Tar presentato contro il finanziamento regionale dal Comune di Pesaro, poi ritirato, l’ufficio tecnico comunale in questi mesi ha chiuso la gara d’appalto e affidati i lavori alla ditta Co.Ges.Ap di Napoli che si è aggiudicata l’appalto per un importo, al netto del ribasso offerto del 19,775 per cento, di complessivi 395.698 euro. Il servizio tecnico di direzione lavori è stato affidato all’architetto Diana Lapucci per l’importo di 20.280 euro, mentre l’architetto Alessandro Azzolini si occuperà del servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, un incarico da 16.090 euro. "Il bando – spiega ancora Bartomeoli – prevede tempi stretti e la rendicontazione delle spese va presentata in Regione entro fine anno, per questo motivo già ad aprile deve partire il cantiere e i lavori devono essere conclusi entro ottobre, speriamo senza imprevisti che faccia slittare le date. Il cantiere interessa sia via Battisti con la sistemazione delle mura, che in alcuni punti sono molto ammalorate, e il camminamento che sarà messo in sicurezza, e sono sicuro diventerà un punto di attrazione turistica per il panorama che si gode da lassù, sia la parte sotto nel parco. Mi auguro che non ci saranno problemi di viabilità, perché i lavori saranno realizzati in diversi step e sono molto veloci. Si tratta di un progetto per garantire la resistenza delle mura e dei torrioni sforzeschi al passare del tempo, e la relativa riqualificazione della luce architetturale delle mura che ne metterà in risalto la bellezza e aumenterà anche la sicurezza della zona, rendendola più accogliente e vivibile anche nelle ore notturne".

Asterio Tubaldi