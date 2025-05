Murale dedicato alle farfalle nel borgo di Braccano

C’è grande fermento nel piccolo borgo di Braccano per l’inaugurazione dell’ennesimo murale in programma per domani alle 18 al numero civico 52. A realizzare l’opera stavolta gli studenti delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo Enrico Mattei di Matelica, tanto che al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Denis Cingolani, l’assessore Barbara Cacciolari, la dirigente scolastica Roberta Carboni, le docenti Antonella Servili, Annalisa Corvini ed Elisabetta Battellini, che hanno seguito gli studenti. L’opera, dedicata alle farfalle dei nostri monti, verrà illustrata in occasione dell’evento inaugurale. Da parte del comitato di Braccano, in vista di un grande flusso di persone, è stato invece esteso a tutti l’invito di lasciare le auto nel parcheggio alle porte del "paese di murales" e di proseguire a piedi, per non ostruire l’unica via di accesso transitabile.

m. p.