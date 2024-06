Murale nel segno della sostenibilità

Una donna in sella alla bici tra i colori della natura. È l’ultimo lavoro dedicato alla mobilità sostenibile, curato dall’architetto e urban artist Giulio Vesprini nell’ambito del progetto Vedo a Colori. Il muro fa parte dell’istituto comprensivo Via Regina Elena e si trova in via Saragat vicno alla scuola elementare Don Bosco e la materna Bartolini. La firma è di Cecilia Rodriguez in arte CeciRo, la sesta artista internazionale che arriva da Montevideo (Uruguay) a Vedo a Colori, dal tratto illustrativo inconfondibile. "Un’iniezione di colore, vitalità e bellezza che trasmette la gioia ed il benessere di andare in bicicletta – commenta l’assessore Roberta Belletti –. Un messaggio che stiamo diffondendo anche attraverso la street art nelle scuole per cercare di educare i bambini a questo stile di vita e allo stesso tempo sensibilizzare genitori, insegnanti e quanti avranno l’opportunità di ammirare questa opera d’arte, di scegliere la bici come mezzo per muoversi in città".