Murales del belga Jacobs alla scuola Don Bosco: invito a spostarsi in bicicletta

Simpatici personaggi coloratissimi che sorridono divertendosi in sella alla bici. È questa l’immagine del nuovo murales, dedicato alla mobilità sostenibile e ideato nell’ambito del progetto ’Vedo a colori’, che ha trasformato la prima facciata della scuola elementare Don Bosco, in via Saragat, in una vera e propria attrattiva. Promosso e voluto dall’assessore Roberta Belletti, è stato realizzato da Olivier Jacobs in arte Resto1981, il quinto artista internazionale che arriva a ’Vedo a colori’ ed il secondo artista belga di Ghent, città che sta dialogando già da un anno con Civitanova grazie ad uno scambio culturale tra artisti urbani promosso da Giulio Vesprini. "Queste opere - dice l’assessore Roberta Belletti - sono un metodo efficace per diffondere, soprattutto tra i più piccoli, l’importanza della mobilità sostenibile". Il nuovo murales, che attraverso colori vivaci vuole sottolineare l’importanza di usare mezzi alternativi ed ecologici come la bicicletta, è il terzo dei quattro muri dedicati ai temi della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. "Ringrazio il Comune, in particolar modo l’assessore Belletti per la sensibilità nei confronti di questi temi - dice Vesprini -. Ringrazio le maestre della elementare Don Bosco con le quali continueremo a lavorare, le educatrici del nido Grillo Parlante ed i bambini che ci accolgono sempre con grande affetto".