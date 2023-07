"Murales per valorizzare la nostra città"

di Lucia Gentili

Studente Unicam di informatica, ma anche street artist nel tempo libero. Il 21enne di Tolentino Andrea Giuliani – alias Reus – ha scelto di mettere la propria arte al servizio della città, proponendo per la seconda volta un progetto: realizzare graffiti sui muri del parcheggio multipiano di viale Giacomo Matteotti (il viale della stazione) "al fine di recuperarne l’aspetto estetico". Già nel 2018, insieme ad un amico, aveva dato colore al parcheggio; ai tempi studiava all’Itis di San Severino. Ora sta facendo il bis, di nuovo in maniera volontaria, totalmente a proprie spese. La giunta Sclavi ha espresso atto di indirizzo favorevole ritenendo che l’iniziativa possa "contribuire ad abbellire la città, in particolare nelle zone che presentano scarsi elementi di interesse storicoarchitettonico e in presenza di muri abbandonati o degradati". Una passione, quella di Andrea, iniziata quando aveva 15 anni, tra amore per l’arte, video e tutorial su YouTube. "E non penso che la abbandonerò più", dice Andrea, che si è fatto un tatuaggio ad hoc sul braccio. "Nel tempo ho seguito stili diversi, cercando di migliorarmi continuamente – aggiunge –. Ora più che altro faccio scritte, anche soggetti e caratteri ispirandomi per lo più al wild style e al cartoon". Immancabile la firma, il suo nome d’arte, Reus appunto. "Ho deciso di proporre ancora al Comune le mie creazioni sia per decorare la mia città – prosegue – sia per dare sfogo all’arte, trattandosi di muri ’legali’ autorizzati, su cui posso effettuare i murales". E, munito di bombolette spray e tanta creatività, il giovane writer lancia una proposta: "Sarebbe bello se nel centro storico di Tolentino, in piena ricostruzione, si potessero trasformare i pannelli che delimitano i cantieri post-sisma o comunque gli spazi liberi e visibili in murales. Per colorare i centri storici o le zone di periferie che devono essere valorizzate e riqualificate. Questo vale sia per il mio che per gli altri Comuni. Anche perché non sono pochi i writers nelle nostre zone, di età diverse". Infine propone un’altra idea: "Prevedere a Tolentino un posto, anche un semplice muro già esistente nella zona industriale o in un’area poco trafficata dove noi potremmo realizzare murales e graffiti senza dover fare richiesta, in modo legale. Per la nostra categoria si tratterebbe di una svolta".