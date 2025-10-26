Murales sparito dal tunnel: "È l’ennesima barbarie"

Il murales ’Gates no frontiers’ di Morden Gore era un messaggio di apertura e libertà. Quello della destra su piazza Garibaldi è accanimento". Ninfa Contigiani, consigliera del Partito democratico, interviene sulla vicenda del nuovo sottopassaggio ai Cancelli dove l’opera dell’artista, che con una vernice verde su giallo scriveva in inglese, con visione prospettica per i passanti, "Cancelli non confini", è stata cancellata. Il sottopasso, ora, è verniciato in bianco.

"Iommi – scrive Contigiani – in barba a ogni criterio di sostenibilità estetica e funzionale ha avviato un disegno adatto a deturpare l’area in modo irrecuperabile con l’idea di due mega ascensori per consentire il passaggio in sicurezza dei pedoni. Come se non ci fossero mai state alternative. Già nel 2021 i Giovani architetti di Macerata seppero fare un’interessante proposta riqualificante e sostenibile".

Quindi la questione del murales. "Non era solo colore, non era solo street art, ma portava con sé un messaggio di apertura e libertà. “Cencelli e non Confini” recitava rappresentando ciò che Macerata ha saputo essere per anni, fino a che non ha dovuto subire la furia cementificatrice e sbianchettatrice di chi non la ama, tanto che non fa altro che buttarne via pezzi per rifarli più anonimi che mai. Eppure, l’architetto ‘moderno’ dovrebbe sapere che un luogo urbano non caratterizzato rischia fortemente di diventare un non-luogo che i cittadini terranno distante".

Contigiani bolla il sottopasso di piazza Garibaldi come "inquietante e respingente. Sembra diventato più simile al corridoio dell’albergo di Shining che non un luogo gradevole in cui, seppur di passaggio, puoi scambiare due parole con qualcuno. E sì, assessore Iommi, è stata compiuta l’ennesima “barbarie” da parte sua".