Muratore a tempo determinato per ristrutturazioni abitazioni

Un escavatorista con esperienza di almeno tre anni nella guida di mezzi pesanti, MMT in scavi stradali o fogne (codice offerta 119744, scadenza 18 aprile). Un operaio generico addetto alla movimentazione merci all’interno del magazzino tramite transpallet e nastro trasportatore (codice offerta 371335, scadenza 18 aprile). Un cartotecnico, profilo professionale addetto stampaggio, operatore macchina casemeker e fustellatore (codice offerta 13593, scadenza 21 aprile). Un autista patente ce e cqc per trasporto di animali su territorio nazionale; preferibile esperienza. Orario di lavoro 47 ore settimanali (disponibilità festivi), contratto a tempo determinato (codice offerta 447969, scadenza 21 aprile). Esperto contabile, tempo determinato (codice offerta 48802, scadenza 22 aprile). Un muratore per ristrutturazioni edifici abitativi con esperienza di almeno un anno. Contratto a tempo determinato, full time. Sede di lavoro Recanati (codice offerta 7228, scadenza 23 aprile). Inviare il curriculum a [email protected]