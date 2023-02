Muratore accusato di sequestro della moglie, patteggia otto mesi

Accusato di aver sequestrato la moglie in casa, costringendola a fuggire saltando giù dalla finestra del bagno in una rovinosa caduta, ha patteggiato otto mesi il muratore ucraino Andryi Tabaka.

Si tratta di un episodio avvenuto a Matelica il 12 giugno scorso. Una 53enne era stata soccorsa in un vicolo del centro, con alcune fratture e un trauma cranico dopo un salto da una finestra della sua abitazione. Mentre lei veniva portata a Torrette, il marito, Tabaka, era stato messo agli arresti domiciliari con l’accusa di sequestro di persona. In tribunale, l’ucraino aveva respinto l’accusa e assicurato che era solo un malinteso: la moglie, che da mesi non viveva con lui, era andata a portargli il pranzo, ma avevano litigato, lui era uscito sbattendo la porta e la serratura si era incastrata, impedendo a lei di uscire. Il muratore, che non ha alcun precedente penale e ha sempre lavorato in Italia, era stato subito rimesso in libertà.

Alla fine per lui l’avvocato Fabio Barboni ha concordato un patteggiamento con il sostituto procuratore Claudio Rastrelli, a otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale, e ieri il giudice Domenico Potetti, in tribunale a Macerata, ha chiuso il procedimento con la pena concordata, ovvero il patteggiamento a otto mesi, dopo altrettanti dai fatti.

p. p.