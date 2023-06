Muratori, asfaltista, segretaria e saldatore

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa di lavorazioni stradali cerca un asfaltista preferibile con patente C (codice offerta 6949, scadenza 17 giugno). Azienda settore impiantistica cerca un elettricista e un termoidraulico esperti; si valutano anche apprendisti alla prima esperienza (codice 12224, scadenza 17 giugno). Impresa edile cerca muratori, manovali, carpentieri con almeno una minima esperienza. Sede di lavoro: San Severino e cantieri vari in provincia (codice 27998, scadenza 18 giugno). Azienda settore commercio cerca una segretaria contabile amministrativa con esperienza; diploma di ragioneria eo titoli equivalenti (codice 135554, scadenza 19 giugno). Azienda metalmeccanica cerca un saldatore a tig. (codice 31950, scadenza 19 giugno). Curriculum a: [email protected] inserendo il codice offerta.