Muratori, estetista, fornaio e cameriere

Centro per l’impiego di Tolentino. Impresa edile cerca muratori, manovali, carpentieri. Sedi di lavoro: cantieri in provincia di Macerataregione Marche (codice offerta 225359, scadenza 17 dicembre). Impresa edile cerca muratori, carpentieri, manovali edili. Sede di lavoro: zona Camerino (codice offerta 430670, scadenza 17 dicembre). Tipografia digitale cerca un capo reparto produzione con esperienza maturata nella gestione di gruppi di lavoro. Sede di lavoro: San Severino (codice offerta 488373, scadenza 18 dicembre). Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time eo una operatoreice olisticoa part time. Sede di lavoro: Fabriano (codice offerta 143197, scadenza 18 dicembre). Struttura settore ristorazione cerca un fornaio disponibile in orario notturni, un’addetta alla produzione dolci, una camerierea di sala per il fine settimana. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano (codice offerta 376416, scadenza 18 dicembre) Inviare curriculum a: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it, inserendo il codice offerta.