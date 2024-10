Muròla, lago artificiale e nuovo sistema per irrigare

Le Tenute Muròla, a Urbisaglia, hanno investito in un nuovo sistema di irrigazione (e lago artificiale). "Vivere in un’epoca di cambiamento climatico – ha detto il presidente Jurek Mosiewicz – significa saper leggere i fenomeni senza subirli, ma anzi facendo tutto ciò che è nelle proprie possibilità per apportare le misure necessarie. Oltre ad avere un impianto fotovoltaico in tenuta, già nel 1985 abbiamo voluto creare un lago artificiale per la raccolta dell’acqua, risorsa sempre più preziosa. Oggi questo progetto si completa con la realizzazione di un impianto di irrigazione ad ala gocciolante, pensato per fornire un’irrigazione di soccorso alla vite nei momenti di necessità. Vediamo alternarsi periodi di estrema siccità a precipitazioni anomale che si verificano in tempi sempre più brevi e concentrati; l’acqua va raccolta e conservata quando c’è, per essere usata quando non c’è ma serve. Questo nuovo impianto viene attivato solo in caso di emergenza, ed è studiato per fornire alla pianta l’apporto di acqua necessario in modo mirato, evitando perdite e sprechi. Con questo sistema stiamo proteggendo la qualità dei nostri vigneti migliori, sicuramente quelli dell’autoctono Colli Maceratesi Doc Ribona e quelli che danno vita alla Riserva della famiglia, la nostra produzione limitata".

Dal 5 al 13 ottobre, l’azienda ha partecipato alla Milano Wine Week. "Siamo nell’importante vetrina milanese dedicata alla scoperta di esperienze innovative per raccontare il vino a un pubblico sempre più ampio – aggiunge il figlio Edoardo, direttore operativo –. Al contempo in vigna siamo intenti nella raccolta manuale delle uve di Ribona e in cantina stiamo studiando nuovi format di accoglienza per sviluppare le nostre proposte enoturistiche. Crediamo molto nel potenziale del nostro territorio che sa coniugare storia, cultura, tradizione e una proposta enogastronomica di rilievo". Edoardo Mosiewicz spiega che le Tenute Muròla stanno puntando al "consolidamento dei mercati più importanti che sono quelli europei, con una particolare attenzione al Nord Europa". "E anche al Giappone – conclude – dove i nostri vini sono molto apprezzati e negli anni hanno ottenuto importanti riconoscimenti. La recente introduzione delle versioni Riserva e Riserva spumante per la Ribona, grazie al lavoro portato avanti dall’Istituto marchigiano tutela vini, possa essere una leva importante per generare nuove opportunità di business".