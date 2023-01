Murri: "Bene il nuovo desk Europa Ma quali sono le vere funzioni?"

‘Sportello Europa’: dopo la sua inaugurazione avvenuta a Palazzo Sforza, arriva la richiesta di chiarimenti su quali siano le funzioni, gli orari e con quale personale verrà gestito il desk. Domande poste da Letizia Murri di ‘Ascoltiamo la città’ che riconosce al progetto "un’azione che appoggiamo e incoraggiamo. E’ importante avere un team che possa migliorare la coscienza dell’operato dell’Unione europea, ma quali sono nello specifico le sue funzioni?", si domanda. L’esponente dell’opposizione ritiene "che questa funzione venga monitorata e valutata in base alla sua efficienza. A tal proposito è anche importante capire se l’impegno dichiarato da due membri del team a tenere aperto lo sportello per due giorni a settimana sia volontario o retribuito e con quali tempistiche sia invece prevista, per un pieno funzionamento dello sportello Europa, la nomina di personale, ad hoc nominato, per una maggiore risposta di servizio ai bisogni dell’utenza". A coordinare l’iniziativa ci sono i consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli, oltre all’assessore Claudio Morresi.