Murri: "Ci saranno seri problemi a livello viario"

Un progetto deludente l’ex Ceccotti per la lista civica Ascoltiamo la Città.

"Avrà implicazioni negative sul piano viario", sentenzia la consigliera comunale Letizia Murri che ammette di aver sperato "in una pianificazione che avesse consentito un collegamento diretto con il centro, in modo da diventare un valore aggiunto per tutta la città in termini di parcheggi, servizi turistici, verde pubblico".

E invece, soltanto "nuove realizzazioni, che rimarranno isolate e poco accessibili con un unico ingresso pedonale, il sottopasso della stazione". Nel dettaglio "ben due aree commerciali, di cui una a ridosso della statale di 11.000 metri quadrati, più un terminal bus con sbocco viario su una rotatoria che sarà all’uopo realizzata e che andrà ad urtare pesantemente con la già caotica e complicata situazione del traffico di quell’area". Per Murri "i problemi del traffico è ora che vengano affrontati con proposte strutturate ed efficaci, evitando di andare ad aggravare situazioni mai risolte con progettualità insensate. Soprattutto, si eviti di pensare a soluzioni che non porterebbero alcun beneficio e che andrebbero solo a creare problemi aree limitrofe, peggiorando la qualità della vita dei civitanovesi". Nel comunicato si leggono varie incongruenze, a suo dire, in riferimento al progetto dell’amministrazione comunale.

Ma tutte rimandano a un unico problema, ovvero la questione traffico, con la conseguente congestione della strada Statale 16, "aggravando situazioni mai risolte con progettualità insensate".