Piano antenne, sull’iter per la sua approvazione anticipato dall’assessore Roberta Belletti piovono critiche dalle consigliere comunali Letizia Murri (Ascoltiamo la città) e Mirella Paglialunga (Per Civitanova) che sollevano dubbi sulle procedute adottate. "Quando – scrivono – l’assessore preannuncia assemblee pubbliche per l’illustrazione del piano, dice qualcosa di diverso rispetto alla garanzia di partecipazione nell’iter di formazione dello strumento urbanistico. L’assemblea pubblica convocata a posteriori ha una mera funzione informativa, che nulla ha a che vedere con le garanzie di apporto attivo dei soggetti indicati dalla legge". Murri e Paglialunga sulla questione del piano antenne hanno depositato un interrogazione in cui chiedevano anche chiarimenti sull’incarico per la predisposizione del piano assegnato dalla giunta a un professionista privato, al costo di 18.000 euro, domandando inoltre chiarezza sull’aspetto "della frequenza temporale con cui vengono effettuati i controlli post attivazione degli impianti già esistenti a Civitanova e se fosse vero, come da comunicazioni ufficiali pervenute, che per l’impianto di via Guerrazzi l’ultimo monitoraggio di campo magnetico fosse stato fatto nel luglio del 2012". Dall’interrogazione depositata sono trascorsi due mesi "e ad oggi – denunciano – ancora nessuna risposta è arrivata".