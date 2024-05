Musei aperti, laboratori e visite. Tre notti dedicate alla cultura

Visite in notturna, laboratori per bambini, passeggiate e attività per tutta la famiglia. I musei e lo Sferisterio si preparano per la tre giorni del "Gran tour dei musei", il tradizionale appuntamento alla scoperta del patrimonio culturale cittadino in programma da venerdì a domenica. Il tema di quest’anno, scelto a livello nazionale per tutte le strutture aderenti, è "Musei, educazione e ricerca", intende sottolineare il ruolo svolto dai musei in quanto istituzioni educative dinamiche, che promuovono l’apprendimento, la ricerca e l’arricchimento culturale, avendo come obiettivo il completo benessere della persona. Per quanto riguarda i musei civici di Palazzo Buonaccorsi, lo Sferisterio e la torre civica, sabato è prevista l’apertura straordinaria dei siti culturali fino alle 23 (ultimo ingresso 30 minuti prima) e la visita guidata in notturna dell’Arena alle 21 (la visita guidata è compresa nel costo del biglietto di ingresso. Prenotazione altamente consigliata). Per la giornata di domenica, invece, alle 17, ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi in programma "Il museo dei miei sogni!", attività gratuita per famiglie e bambini dai 6 ai 10 anni, durante la quale si scoprirà insieme che cos’è un museo, come nasce, qual è il suo ruolo oggi all’interno della comunità e ci si potrà divertire a creare insieme il museo immaginario. Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733-060279. Inoltre i musei di Palazzo Buonaccorsi, così come tanti altri siti culturali, si preparano ad accogliere i volontari della Protezione Civile per la campagna "Io non rischio" con una postazione che verrà allestita nel cortile.

Per quanto riguarda invece l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana, sabato, alle 20.45 (appuntamento all’ingresso del borgo 5 minuti prima), si terrà "Villa Ficana al chiaro di luna", una passeggiata esperienziale di esplorazione e scoperta nelle ore più tranquille e suggestive, quando la giornata volge al termine e il fresco tepore delle serate primaverili invitano alla "lentezza" dei pensieri.

La passeggiata al chiaro di luna permetterà, infatti, di conoscere il borgo e le sue affascinanti storie, che si intrecciano con quelle dei personaggi che qui vivono la sera, quando il museo chiude e le sue stanze si animano di ricordi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una mail entro dopodomani a museovillaficana@gmail.com. I posti sono limitati e il contributo per l’appuntamento è di un euro. Maggiori informazioni sul sito ecomuseoficana.it e sui canali social. Sabato, infine, anche il Museo di Storia Naturale osserverà un’apertura straordinaria dalle 16.30 alle 23.