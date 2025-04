Musei, castello della Rancia, punto Iat e sala lettura: "Una gestione unica per migliorare la promozione"

Musei, castello della Rancia, Punto informativo e sala lettura sotto un’unica gestione. È la novità lanciata dall’amministrazione di Tolentino. A breve uscirà il bando. "Sono in corso le ultime verifiche tecnico-amministrative – spiegano gli assessori Diego Aloisi, con delega al turismo, e Fabio Tiberi alla cultura – che porteranno alla pubblicazione del bando per la gestione dei più importanti beni culturali della città, fiore all’occhiello dell’offerta turistica: castello della Rancia con le collezioni e Museo dell’umorismo. Il bando ha tra i suoi punti di forza l’individuazione di un unico soggetto che si occupi anche del Punto informativo Iat di piazza della Libertà, in un’ottica di integrazione tra informazione/promozione turistica da un lato e valorizzazione dei beni culturali dall’altro. Per i musei, nella fase di transizione che condurrà alla definizione del nuovo gestore, è stato fatto un affidamento a un’associazione che sta garantendo la continuità del servizio con lo stesso personale della precedente gestione. Per il Punto informativo, grazie alla disponibilità dell’associazione Zagreus, si è proceduto a una proroga".

Da gennaio le strutture sono gestite dall’associazione di Macerata "Gli Stronati"; l’amministrazione aveva scelto di non rinnovare la convenzione, a fine 2024, con Tolentino Arte e Cultura per un cambio di gestione. I tre dipendenti rimasti erano stati riassorbiti dagli Stronati. Per il Punto informativo invece è stato prorogato il contratto a Zagreus fino al 31 maggio. "Riteniamo doveroso ringraziare Zagreus – proseguono i due assessori – per il proficuo lavoro svolto nei due anni di gestione del Punto informativo; una presenza qualificata attraverso la quale la città ha potuto giovarsi di una nuova narrazione del territorio promossa con una pluralità di canali (tradizionali, social network ed eventi). I ragazzi di Zagreus continueranno a collaborare con il Comune in alcune manifestazioni. L’operatività del nuovo gestore, considerando i tempi di pubblicazione del bando, che conterrà anche la gestione della sala lettura, e la complessa fase che si sta avviando (riapertura del Castello, Biennale dell’Umorismo, eventi estivi) sarà effettiva dopo l’estate".

Il Comune garantisce che nei mesi estivi non ci sarà nessuna interruzione dei servizi, tramite proroghe o personale dei musei. "Si apre una stagione di cambiamenti – concludono Aloisi e Tiberi – che l’amministrazione ha fortemente voluto, nella convinzione che il rilancio della città passi anche attraverso la piena funzionalità delle strutture che garantiscono una visibilità turistico-culturale".

Lucia Gentili