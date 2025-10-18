Musei e castello a una coop toscana

È stata affidata mediante procedura pubblica la gestione unica di musei, Castello della Rancia, Iat Ufficio informazioni e accoglienza turistica e sala lettura a Tolentino. Il bando è stato vinto dalla società cooperativa "L’Orologio" di Pontassieve (in provincia di Firenze), già conosciuta anche sul nostro territorio; è infatti la stessa realtà che ha assorbito Sistema Museo e gestisce i musei e lo Sferisterio di Macerata.

"L’obiettivo che ha guidato l’amministrazione in questo percorso – spiegano gli assessori Diego Aloisi al turismo e Fabio Tiberi alla cultura – è stato garantire la massima trasparenza e imparzialità nell’affidamento di servizi così importanti per la città. La scelta della gara pubblica è stata fatta proprio perché rappresenta lo strumento più corretto, chiaro e competitivo, in grado di assicurare che la gestione venga affidata sulla base di un progetto strutturato, sostenibile e di qualità. Il processo di valutazione è stato condotto da una commissione tecnica indipendente, che ha analizzato con attenzione le proposte pervenute secondo criteri oggettivi, premiando quella ritenuta più solida e innovativa per la valorizzazione del patrimonio culturale cittadino".

L’affidamento durerà quattro anni. L’associazione maceratese Gli Stronati, incaricata di occuparsi temporaneamente della gestione nel periodo di transizione (prima c’era Tolentino Arte e Cultura) resterà al timone di musei, Castello, Iat e sala lettura fino a fine mese, poi subentrerà la nuova realtà. Due su tre dei precedenti dipendenti hanno preso la propria strada, mentre quello rimasto sarà riassorbito. "Accanto alla solidità e all’esperienza della cooperativa, il progetto presentato prevede anche il coinvolgimento di operatori del territorio – proseguono gli assessori – che saranno impegnati direttamente nelle attività dei musei e del punto informativo, garantendo così continuità, conoscenza del contesto locale e radicamento nella comunità. L’Orologio, che opera nel settore attraverso la business unit Sistema Museo, è una delle principali realtà italiane nella gestione integrata dei beni culturali e dei servizi turistici. Attiva dal 1990, gestisce oggi oltre 100 sedi operative tra musei, monumenti, aree archeologiche, parchi ambientali, teatri, biblioteche, archivi e uffici turistici in tutta Italia. Nelle Marche ha già maturato esperienze significative, tra cui la gestione dei musei civici di Pesaro e del Museo nazionale Rossini, oltre al portale MyRecanati, piattaforma innovativa per la prenotazione e costruzione di itinerari turistici personalizzati".

Lucia Gentili