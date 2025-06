Musei, note e shopping. Fra polvere e stelle, notte bianca a Tolentino

Oggi Tolentino si accende con la "Notte bianca fra polvere e stelle", dal 19 in poi con musica, animazione, attività dedicate ai bambini, degustazioni, musei e negozi aperti. L’evento è organizzato dalla Pro Loco 2.0 con il sostegno del Comune, in collaborazione con i commercianti e le attività di somministrazione del centro storico.

In piazza della Libertà alle 21.30 arrivano i Vili Maschi con il loro tributo a Rino Gaetano; alle 22.30 dj set con lo special guest Luca Onestini. Da mezzanotte e mezza Dj Silvio e Emiliano Effe in conclusione di serata. Sarà anche possibile cenare grazie ai foodtrack di Mavoja e Doppiozero.

In piazza Mauruzi si esibiranno i Recidivi, tribute band di Vasco Rossi. In piazza Martiri di Montalto, invece, sarà possibile assistere a un’esibizione del "Circo Bianco" che ammalierà il pubblico con la sua grande rivoluzione del circo contemporaneo. Musica e karaoke con Martina Show e animazione per i bambini con Bimbolandia.

In via Pacifico Massi Poppy’s Band; The Flashbank farà immergere nella musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 in via Parisani. Anche in via della Pace la selezione musicale non deluderà gli spettatori: ci saranno infatti il Teatrino Pellidò con i suoi burattini e per finire M&M’s karaoke experience, che racchiuderà musica dal vivo e karaoke.

Per gli amanti della tecnologia e della scienza, in via Napoleone Bonaparte sarà possibile prendere parte all’evento "Viaggi nella realtà virtuale". Con "Fashion Gia.Man Dance" in via Tambroni tutti potranno partecipare a divertenti lezioni di danza. In via San Nicola tuffo nell’arte contemporanea grazie a "Bodyart". Al Green Room Pub serata hip hop con Cantiere Danzarte. A Porta del Ponte dj Shake e in via San Salvatore duo acustico di Gigi & Frank.

Tutti i negozi rimarranno aperti fino a tarda sera con offerte, sconti e proposte. Dalle 21 alle 23 aperto anche il Miumor, il Museo dell’Umorismo a Palazzo Sangallo. "Le stelle – hanno detto gli organizzatori spiegando il titolo – rappresentano la magia della notte, la voglia di leggerezza. La polvere, invece, richiama le ferite del sisma".

Alle 22 sarà osservato, contemporaneamente in tutte le piazze e vie, un minuto di silenzio per ricordare una ragazza, un padre e una madre, scomparsi per i recenti tragici fatti accaduti in città.