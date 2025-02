"Museo Cecchetti, spero che presto diventi realtà"

Fernanda Angeletti, nipote del grande imprenditore Adriano Cecchetti (1872-1947), benché prossima agli 85 anni, non ha voluto mancare alla presentazione degli "Atti Cecchetti-Sgi" relativi al convegno al teatro Enrico Cecchetti di viale Vittorio Veneto per ricordare – da parte del Rotary, del Centro Studi e dell’Archeoclub – i trenta anni trascorsi dalla chiusura dello stabilimento che ha funzionato fino al 1994, producendo carrozze ferroviarie, carri cisterne e portelloni per navi traghetto.

"Sono nata in via Parini, in una delle case costruite per gli operai ed impiegati da mio zio Adriano – ha detto Angeletti, accompagnata dal figlio Stefano Prenna –, ho frequentato il vicino asilo oggi sede della Caritas, un angolo della Civitanova degli anni Trenta ancora intatto. Ho vissuto con gioia l’anno passato il piacevole incontro con tante persone al Lido Cluana, dove era stato allestita la mostra ed il plastico di Stefano Moschettoni sulla storia della fabbrica metalmeccanica. Mi auguro vivamente che si possa inaugurare presto il "Museo Cecchetti", dove sistemare tutto il materiale documentario raccolto da Alvise Manni ed appassionati di storia civitanovese, perché della fabbrica ormai non resta più nulla, eccetto il tornio e la casa del portiere in Via Carducci".

Ha presieduto l’incontro Alvise Manni nel Teatrino Orlandi della parrocchia di Santa Maria Apparente, presenti don Emilio Rocchi, la presidente del Rotary Emila Calderisi, Pio Amabili presidente nell’anno passato, che volle organizzare il convegno per rendere omaggio alla Civitanova "cecchettara" tutta, la professoressa Anna Vecchiarelli. In platea molti cecchettari storici, tra cui Vittorio Tranquilli (Cisl), Gustavo Postacchini, Silvano Donati, Lino Antonelli, Umberto Polizio e tanti altri.

Ennio Ercoli