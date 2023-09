Museo della Carrozza: i disagi "Il tour virtuale riprenderà appena risolto un guasto tecnico"

"Siamo molto dispiaciuti per quanto capitato al turista civitanovese. Purtroppo è vero, il tour virtuale in carrozza al momento non è possibile a causa del guasto di un pezzo, che abbiamo ordinato e che stiamo aspettando. Non appena ci sarà la riparazione lo faremo sapere". L’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta risponde al dottor Arnaldo Morichetti di Civitanova, che aveva segnalato la delusione provata nei giorni scorsi quando, dopo aver decantato ai suoi nipotini il divertente giro in carrozza, aveva scoperto che non era più possibile farlo.

"Purtroppo quello che si è rotto è un pezzo particolare, necessario per il viaggio virtuale – spiega l’assessore Cassetta -. Abbiamo dovuto per prima cosa individuare i fondi, poi ordinarlo e ora siamo in attesa della consegna, che ci è stata assicurata per settembre. L’amministrazione pubblica lavora così, ha tempi lunghi, ma comunque ci siamo. È stato un enorme dispiacere leggere della brutta esperienza del turista, tuttavia posso già anticipare che l’estate è andata molto bene. Io stessa sono stata sempre in giro, ho sentito tanti commenti positivi da parte di chi era venuto a visitare la nostra città, c’è stato un flusso costante e anche oggi il museo è pieno: ci sono stati turisti dal nord Italia, il laboratorio per i bambini, la visita dei Lions. Vorremmo che tutti andassero via soddisfatti, ma qualche voce dissonante c’è sempre e del resto serve anche a migliorare".

L’assessore assicura che le riparazioni sono in corso, anche per un monitor fuori uso. "Il Museo della carrozza è grande e complesso, richiede una manutenzione non indifferente. Ma noi ci siamo. Abbiamo anche curato bene la comunicazione, ho sentito anche questa mattina su Radio 105 la mostra di Monachesi. A chiusura dell’esposizione, il 24, faremo un report sull’andamento della stagione, ma posso anticipare che i dati che abbiamo sono molto buoni".

Quanto al biglietto scontato per gli over 65, l’assessore alla Cultura assicura che c’è "e io stessa sento le ragazze alla biglietteria parlarne con i visitatori, oltre al fatto che è riportato nei cartelloni. Ci sono sconti anche per i bambini sotto a 13 anni, per i soci Fai e i soci Icom, ma io credo che convenga a tutti la card da 20 euro, o 15 con lo sconto, che consente di vedere tutte le mostre e i musei di Macerata".

Nessun commento invece sui parcheggi, dato che quelli più vicini a palazzo Buonaccorsi sono affidati a un gestore privato. "Mi dispiace - conclude l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta - che la visita in città del dottore sia stata meno piacevole del previsto, ma mi auguro che possa tornare non appena la carrozza sarà riparata".

Paola Pagnanelli