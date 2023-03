Museo dell’emigrazione e casa Leopardi, un giorno dentro la storia e la grande poesia

I ragazzi delle due terze della scuola media di Montefano hanno visitato a Recanati il Museo dell’Emigrazione marchigiana e subito dopo la Casa del poeta Giacomo Leopardi. Nel museo hanno ascoltato e osservato oggetti e testimonianze orali e scritte di persone con origini marchigiane che si sono dovuti spostare in paesi esteri, come Argentina, Stati Uniti e Australia, in cerca di condizioni di vita e lavoro migliori. Spesso per l’elevato costo dei biglietti partivano solo alcuni membri della famiglia, per poi spedire denaro ai parenti rimasti in patria, le cosiddette rimesse. La guida ha specificato che il problema dell’emigrazione clandestina riguardava anche il ‘900, quando c’erano delle persone che, dietro compenso di denaro, favorivano la partenza di persone in modo illegale.

A casa Leopardi la guida ci ha spiegato che gli eredi abitano tuttora nel piano superiore del palazzo. Abbiamo potuto ammirare la famosa biblioteca, dove il giovane Leopardi passava i giorni tra le "sudate carte", immergendoci nel clima di severa austerità in cui è cresciuto. Abbiamo appurato dai luoghi visitati, dalle letture e dalle spiegazioni delle nostre professoresse che Leopardi visse un’infanzia felice e spensierata nel meraviglioso palazzo e nelle dimore di campagna, da bambino sensibile e immaginoso, curioso e affascinato dalle storie. Era anche prepotente e un po’ "matto", voleva sempre vincere lui nei giochi con i fratelli Carlo Orazio e Paolina; era bravissimo a fare scherzi ai precettori o alla marchesa Roberti, alla quale aveva scritto una lettera fingendosi la Befana in persona!

Grazie, Giacomo, perché abbiamo capito che la nostra è "una stagion lieta" da vivere pienamente, circondati da amici sinceri e veri che sappiano farci diventare persone migliori.

Elisa Serafini,

Elena Valentini III C