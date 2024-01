Museo di arte urbana: rinnovata la collaborazione per tre anni

Si rinnova anche per il triennio 2024/2026 la collaborazione tra il Comune e il Museo di arte urbana-Vedo a colori. L’associazione Tabula Rasa, di cui è presidente Giulio Vesprini, direttore artistico del progetto del museo, ha presentato una proposta per i prossimi tre anni e ottenuto il finanziamento di 30.000 euro (10.000 ogni anno) con questo programma: nuovi interventi artistici, installazione di segnaletica stradale e grafiche per l’informazione turistica, nuovi percorsi in audioguida, realizzazione di materiale documentale e multimediale (catalogo, mostra fotografica, documentario), promozione cartacea, web e social, studio di fattibilità per l’accessibilità alle opere e alle risorse multimediali. La giunta riconosce a Vesprini "competenze e capacità di relazione interna ed esterna anche sul piano internazionale" e parla del progetto come di "un importante recupero urbano dal forte impianto culturale e risonante attrattività turistica rendendo Civitanova una delle città più dipinte d’Italia". Quindi, via libera ai 30.000 euro con l’indirizzo di valorizzazione del museo anche mediante un documento disciplinare da sottoscrivere tra le parti, la realizzazione di un evento di promozione ogni anno e la ricerca di fondi per finanziare ulteriori iniziative.