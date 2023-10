Museo di Storia naturale. New entry: lo sciacallo dorato unico esemplare marchigiano

La lupa, il gatto selvatico e la new entry cioè lo sciacallo dorato venerdì pomeriggio si sono spostati dalla sede del Museo civico di Storia naturale in cui sono ospiti, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti per un evento a cura del Museo civico di Storia naturale Ramazzotti-Dezi e dell’associazione Amici del Museo di Storia naturale. In una platea e galleria stracolme si è tenuto l’atteso incontro con lo zoologo e filmmaker Carlo Vecchioli, con i suoi video e le sue rare documentazioni (come un branco di 13 elementi e una famiglia con 6 cuccioli di lupo, e ancora una femmina con quattro cuccioli di gatto selvatico), testimonianze ottenute grazie alle videotrappole che ottengono sempre il silenzio ammirato di chi lo ascolta e che gli valgono presenze al programma di Rai Geo, lunghe collaborazioni con il Parco nazionale dei monti Sibillini e nuovi impegni con la rivista European Journal of Wildlife Research. L’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, ha fatto presente come l’amministrazione comunale si sia impegnata per un’organizzazione più sistematica del Museo e come nell’incontro di giorni fa a Trento con Michele Lanzinger, direttore del MUSE (Museo di Scienze di Trento), lui abbia fatto presente quanto siano importanti le numerose collezioni del Museo di Storia naturale di Macerata e abbia offerto la massima collaborazione anche per un percorso formativo. "Il pomeriggio è andato molto bene - commenta Federico Landi, responsabile dell’associazione Amici del Museo di Storia naturale - e mi auguro che venga mantenuto ciò che è stato detto in questa occasione per una maggiore e più organizzata fruizione del Museo". I tre animali selvatici imbalsamati che hanno fatto da corollario al tavolo dei relatori sono stati dati in concessione al Museo dal CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici). La lupa è stata investita nella zona industriale di Ascoli, il gatto selvatico a Pievetorina e "lo sciacallo dorato - spiega Nazzareno Polini, responsabile del CRAS di Fermo Ascoli e Macerata - è un ritrovamento eccezionale, l’unico nelle Marche poiché lo sciacallo arriva dai Balcani e si è insediato in alcune zone nel Nord Est Italia. Questo esemplare è stato rinvenuto a primavera nelle campagne di Potenza Picena e risulta che abbia subìto dapprima un trauma cranico e, in seguito, un attacco da parte di qualche canide".