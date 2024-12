Museo di storia naturale. Schermi e nuovi animali, la collezione si arricchisce

Al Museo civico di storia naturale in via Santa Maria della Porta 65 di Macerata è appena arrivato un daino. Il bellissimo esemplare accoglie gli ospiti all’ingresso. Proviene da Sansepolcro e, dopo la sua morte, è stato consegnato al tassidermista Stefano Panfili di Gubbio. Di recente sono stati esposti anche 200 animali provenienti dalla donazione della collezione privata Ruggeri di Civitanova. "Nel Maceratese – spiega il vicepresidente dell’associazione Amici del Museo, Federico Landi – posso stimare che ci siano almeno 200 collezioni private. Quando viene a mancare il collezionista a volte gli eredi ci contattano. Se in famiglia non continua più quella passione, è un bel gesto farne dono al Museo in modo che il materiale più interessante e ben conservato possa trovare chi che se occupi e lo metta a disposizione di tutti i visitatori".

Fra le novità del Museo, che vanta un’esposizione articolata in cinque sezioni (mineralogia, paleontologia, malacologia, mineralogia e vertebrati), ci sono anche dei touch screen assemblati di recente – con materiale di riuso e donazioni – dal volontario geologo Maurizio Giacomini e con il contributo scientifico del biologo Leonardo Piana. "Cerchiamo di utilizzare al meglio – spiega Giacomini – i dispositivi informatici che abbiamo a disposizione e troviamo il modo migliore per renderli strumenti didattici che tanto appassionano i nostri giovani ospiti. Il primo touch screen in uso, in lingua italiana e inglese, mostra le repliche di artigli e denti di dinosauri; ora stiamo lavorando sulla messa a punto di un secondo touch screen dedicato a collezioni istologiche provenienti dalla donazione dell’Istituto Salesiano".

Le presenze del 2024 contano 3.709 persone di cui 1.568 sono bambini e ragazzi. I giovani ospiti sono sempre i più curiosi ed entusiasti. In questo periodo di vacanze e ferie giungono anche delle belle sorprese, Ester e Gabrio sono arrivati dal Brasile e vivono nel Maceratese da appena un mese. Lui lavora, lei studia e sono appassionati di farfalle. Questi gli orari del Museo: dal martedì al sabato 9.30/12.30 - domenica 15/18. Chiuso il primo gennaio con apertura straordinaria lunedì 30 dicembre 9/13. Invece il MuBi di via Giardini Diaz 4 – inaugurato a fine ottobre e che accoglie parti di collezioni del Museo civico di storia naturale – continua a ospitare la mostra "Inattesi ospiti. biodiversità in cambiamento nelle Marche" e gli orari sono: sabato 15/18 e domenica 10/13. Ingressi gratuiti. Info per Museo e MuBi al numero 0733 256385 e, rispettivamente, agli indirizzi museostorianaturale@comune.macerata.it e ceamacerata@risorsecoop.it.