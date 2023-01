Museo digitale e a misura dei giovani

di Lucia Gentili

In arrivo quasi mezzo milione di euro per la riqualificazione del museo civico archeologico "Aristide Gentiloni Silverj" di Tolentino: è stata premiata la progettualità tra il Comune e Unimc, che vedrà il Castello della Rancia sempre più accessibile grazie anche alla nuova frontiera del digitale. Arrivando 36° nella graduatoria nazionale, il Comune intercetta un altro bottino di fondi Pnrr: 461.160 euro per l’accessibilità e la digitalizzazione di questo museo. Il progetto è stato presentato ieri dal sindaco Mauro Sclavi con la vice Alessia Pupo, la responsabile del settore attività culturali, sportive e turismo Maura Gallenzi, il rettore dell’università di Macerata John McCourt, i docenti Unimc Roberto Perna (archeologia) e Catia Giaconi (pedagogia speciale e prorettore) e Michele Spagnuolo, amministratore delegato di PlayMarche. Il progetto, redatto dallo spin-off PlayMarche e dai dipartimenti di Studi umanisti e di Scienze della formazione beni culturali e turismo di Unimc, vedrà l’implementazione del sito web del museo con contenuti digitali e misure di accessibilità inclusive; la realizzazione di un’app per preparare le scuole alla visita attraverso percorsi specifici per le diverse categorie di visitatori; il potenziamento della segnaletica con pavimentazioni tattili e cromatiche. Sarà posta grande attenzione anche alla formazione del personale su temi di accessibilità, gestione delle tecnologie XR, accoglienza di persone con disabilità (sensoriali, intellettive e Dsa) e sicurezza. "Una bella soddisfazione – ha detto il rettore -, il progetto, che sarà realizzato in tempi brevi, si è piazzato bene a livello nazionale e non era scontato. Avrà effetti sul turismo, renderà il museo più accessibile, avvicinando così anche i giovani". "Il progetto dovrebbe essere concluso entro il giugno 2023", ha aggiunto la Gallenzi. Il museo conserva materiali dal Paleolitico all’età romana. "Mettiamo a disposizione le competenze scientifiche per la valorizzazione del territorio", ha dichiarato il prof. Perna. "Si tratta di fondi importanti che ci permetteranno di implementare l’offerta e la qualità culturale – ha sottolineato la vicesindaco -, un numero sempre maggiore di cittadini potrà usufruire del nostro patrimonio". "L’obiettivo è abbattere le barriere fisiche ma anche culturali – ha affermato la prof. Giaconi -. Rendere pienamente fruibili i luoghi di cultura a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva, rappresenta un atto di corresponsabilità imprescindibile". Il sindaco ha evidenziato il "grande lavoro di squadra tra ufficio cultura, Unimc e Play Marche". "È una bellissima sfida – ha affermato Spagnuolo – valorizzare questo luogo iconico della regione".